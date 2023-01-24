Співак і півфіналіст дев'ятого сезону шоу «Голос країни» Девід Аксельрод розповів про свої стосунки з дружиною.

Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) у шлюбі з продюсеркою та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою виховує 7-річну дочку Соломію.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив зворушливий пост, присвячений коханій дружині. На архівному фото Аксельрод сидить з гітарою на тлі українського прапора, а Олена Мозгова ніжно обіймає його за плечі.

"Любов ніколи не вимагає, вона завжди дає 🤲❤", — написав співак під світлиною.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою: "Я вашою парою надихаюся❤️ Хай Бог береже всю Вашу родину🙏"; "Круто".

Додамо, батько Олени, легендарний український композитор Микола Мозговий, свого часу не хотів приймати Девіда Аксельрода як зятя.

"Так, нам було непросто. Я не хочу заглиблюватися у подробиці, бо не вважаю це за потрібне. Я поважаю пам’ять Миколи Петровича та почуття своєї коханої. Родина для мене – найбільша рушійна сила, заради якої я здатен перевернути світ довкола. Я не роздумую про кожен свій вчинок з погляду, чи пишався би мною Микола Петрович. Я роблю усе для того, щоб мої найдорожчі дівчата були щасливими та усміхненими. Думаю, у цьому наші з ним цінності збіглися б", – зізнавався раніше Девід.

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