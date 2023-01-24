Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – успішна українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм пісням на соціальну тематику. Не забуває артистка і про Інстаграм, де цього разу вирішила розповісти про проблемне волосся, поділившись кадрами у сторіс.

"Розкажу вам про стан свого волосся", - написала Alyona Alyona у своєму блозі.

"Загалом, була вирішила відрощувати волосся. Усім, кому цікаве моє брудне дзеркало і мій натуральний колір волосся, він уже ось аж сюди, він такий. Такий сухий асфальт, сіро-зрозумілий, це фарбований. Але я хотіла відрощувати, щоб побути з натуральним, у мене вже тут дуже добре видно сивину.Ось дивіться, яка сивина красива.Але не буду відрощувати далі волосся, днями пофарбуюся, а знаєте чому?Тому що волосся почало швидко жирніти, мені так не подобається, що його потрібно дуже часто мити. Ось...", - сказала Alyona Alyona.

"Як ви боретеся з жирністю волосся?", - Запитала артистка у фанатів.

Нагадаємо, Alyona Alyona звернулася до українців та розкрила показову історію зі свого дитинства

А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona "поспілкувалася" з собою з минулого, зворушивши дитячими фото

Також Politeka писала, що Alyona Alyona у леопардовому вбранні вразила результатами схуднення