Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Знаменитість була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим, від якого народила двох дітей. А після початку повномасштабного вторгнення Марина з дітьми виїхала до Ізраїлю, де пробула якийсь час. Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу показала найрідніших людей.
"З моїми найріднішими", - написала Марина у блозі.
Фанати поставили безліч лайків та написали коментарі:
"Ви прямо світитеся від щастя поруч із батьками. Здоров'я їм!";
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"Люблю тебе і твою батьківщину";
"Ага, ось на кого схожі онуки. Мирного неба та спокою";
"Мариночка, здоровья Вашим прекрасним батькам!";
"Які ви гарненькі! Мариночко, ви красуня!";
"Мариночко, дай Боженька, Вашій родині здоров'я, спокою, довголіття! Дякую, що Ви такі щирі!";
"Улюблена Мариночка! Таоя матуся чудова. Тепер зрозуміло, чому така гарна дочка".
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась талантами детей от боксера Узелкова
А ще Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" поділилася переживаннями після Дніпра та Броварів.
Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" дала топ-3 рецепти супів на будь-який смак.