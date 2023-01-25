Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Знаменитість була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим, від якого народила двох дітей. А після початку повномасштабного вторгнення Марина з дітьми виїхала до Ізраїлю, де пробула якийсь час. Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу показала найрідніших людей.

"З моїми найріднішими", - написала Марина у блозі.

Фанати поставили безліч лайків та написали коментарі:

"Ви прямо світитеся від щастя поруч із батьками. Здоров'я їм!";

"Люблю тебе і твою батьківщину";

"Ага, ось на кого схожі онуки. Мирного неба та спокою";

"Мариночка, здоровья Вашим прекрасним батькам!";

"Які ви гарненькі! Мариночко, ви красуня!";

"Мариночко, дай Боженька, Вашій родині здоров'я, спокою, довголіття! Дякую, що Ви такі щирі!";

"Улюблена Мариночка! Таоя матуся чудова. Тепер зрозуміло, чому така гарна дочка".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась талантами детей от боксера Узелкова

А ще Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" поділилася переживаннями після Дніпра та Броварів.

Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" дала топ-3 рецепти супів на будь-який смак.



