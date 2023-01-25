Соня Кіперман народилася і виросла в сім'ї популярної співачки Віри Брежнєвої, але не захотіла слідувати стопами матері та професійно займатися музикою. Вона відкрила собі інші напрями творчості, набувши популярності як модель і актриса. У своєму Instagram дівчина зібрала величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими знімками та відео зі свого життя.

Так, цього разу 21-річна Соня опублікувала у своєму профілі добірку фотографій, і на деяких із них можна помітити вражаючу схожість дівчини із зірковою мамою. Так, на одному з фото Соня зображена серед густої зелені, вона витончено позує фотографу, демонструючи ідеальні форми. Перед камерою дівчина з'явилася в тонкій ніжно-рожевій сукні з мереживом, яка лише підкреслило фігуру.

У підписі до публікації Кіперман написала: "Минуло багато часу". Фоловери не залишили поза увагою нові фото дівчини і почали коментувати її посаду:

"Моя типова дівчина".

"Так гарно".

"Найкрасивіша з усіх".

"Ви зробили мій день".

"Прекрасна леді".

"Мила Соня! Це так мило".

"Та схожа на маму".

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