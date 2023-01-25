У фотоблозі Вікторія Варлей опублікувала колаж із архівними фотографіями. Вона показала, як за цей час змінилася її зовнішність.

Вікторія Варлей - учасниця 12-го сезону телешоу "Холостяк" з Алексом Топольським, яка нещодавно вийшла заміж, показала, як виглядала до пластичних операцій. В Інстаграм-Сторіз знаменитість опублікувала колаж з архівними фотографіями та показала, як змінилася її зовнішність.

На пластичному рахунку Вікторії Варлей: видалення грудок Біша (хірургічна операція, спрямована на вилучення скупчень жиру щічної ділянки), блефаропластика (операція зі зміни форми повік, розрізу очей), збільшення губ тощо.

На фото Вікторія Варлей позує ще зовсім юна і без втручання пластичних хірургів. Одна з передплаток написала актрисі, що переглядаючи її старі фото, бачить перед собою "дві різні людини", але зміни в актрисі вважає чудовими.

Колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка наголосила, що змінилася не лише зовні, а й внутрішньо, адже багато працювала над своїм удосконаленням.

"Ці дві людини різні не лише зовні, а й внутрішньо. Я дивлюся на ці фото і бачу колосальну роботу над собою", - зазначила актриса Вікторія Варлей.

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