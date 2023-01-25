Їй дуже шкода, що Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька розлучилися. При цьому дружина Решетника помітила один показовий момент на постшоу реаліті, який її неприємно здивував.

Дружина ведучого шоу "Холостяк" на СТБ Григорія Решетника Крістіна в Instagram Stories розмістила посаду, в якій прокоментувала розлучення головного героя романтичного шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського та його обраниці Каті Лозовицької.

Христина Решетник зізналася, що протягом того часу поки йде проект "Холостяк", вона часто аналізувала, чому пари з реаліті розлучаються. Дружина ведучого зауважила, що звичайній парі важко спочатку разом жити, а після реаліті це зробити важче в мільйон разів.

"До цього були перельоти, подарунки, емоції, адреналін, а тут одного дня все це закінчується. Повсякденні будні не всі можуть пройти. У всіх різні очікування від стосунків. Хтось не проходить випробування славою, хтось плутає бажане з дійсним. ", – пояснила жінка.

Їй дуже шкода, що Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька розлучилися, адже вони здавалися гарною парою. При цьому дружина Решетника помітила один показовий момент на постшоу реаліті, який її неприємно здивував.

"Відповідь Алекса на пост-шоу про те, що він думав про Сашка, - Боже, як це було принизливо та неприємно слухати. Хочеться, щоб чоловіки завжди зберігали своє обличчя, контролювали емоції та відповідали за свої слова – ось найважливіше", - додала Христина Решетник.

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