Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу вирішив розповісти про Канаду, куди поїхав у 2016 році.

"У 2016 році я майже виїхав з України до Канади. Бо не хотів, щоб мої діти росли в цій системі. Я її просто ненавидів. Систему, де можна купити, продати, намалювати, домовитися. вау влаштувався по життю". І система була всюди. Простий тест: "хто з вас здавав на права, а не купив/подарували/договорився?". Це страшна система... Але зараз я як ніколи вірю, що наше покоління може перемогти цього ворога – тут і зараз. Щоб не було батальйонів «Монако», «Марбелья» та Пхукетського казана. Щоб не було соромно ні перед Воїнами, ні перед чесними людьми, ні перед дітьми. Вірю, що зможемо», - написав Остапчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже люблю Україну! Але саме те, що якщо у тебе є гроші ти можеш практично все купити, лякає сильно! Тому і не хочу, щоб моя дитина жила в такому середовищі. Сподіваюся, ми зможемо і це перемогти, і тоді Україна буде ідеальною !";

"Сподіваюся, що зміни відбудуться. Але коли кожного дня спливають новини про те, як чиновників затримано на хабарі, впадаєш у відчай і відчуваєш таку ненависть до цих тварінь, власних співвітчизників!!".

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