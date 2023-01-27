Як пише Politeka.net, Даша Хлистун - відома українська модель, яка стала дружиною "Холостяка" Макса Михайлюка, який так і не зміг на проекті знайти своє кохання. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Даша розповіла, як натрапила на росіянку.
"Я чула, як вона своїй помічниці сказала: "Пішли до Даші, де Даша?". Я вдав, що не почула і пішла на волосся", - написала модель.
"Привіт, поки в мене є час, я хочу розповісти одну історію, яка зі мною сталася нещодавно, десь два дні тому. На одному із шоу до мене підійшла російська журналістка, так, звичайно, вона з фешн, а не якийсь- Соловйов, але вона хотіла спеціально до мене підійти", - розповіла Даша.
Варто зазначити, що чоловік Хлистун – Макс Михайлюк після повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну. Відомо, що "Холостяк" пішов у десантно-штурмові війська.
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Нагадаємо, засмучена дружина "Холостяка" Михайлюка, який захищає Україну, зізналася, що сталося
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка розповіла про трагедію, яка сталася у її день народження.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка у майбутньому може скласти їй конкуренцію.