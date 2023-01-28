Як відомо, французький фільм "Анжеліка - маркіза ангелів", що вийшов у 1964 році, як і культовий "Титанік", переглянули мільйони людей по всьому світу. Головна героїня кінострічок була зухвалою та незвичайно красивою графинею, яку успішно зіграла французька актриса Мішель Мерсьє.
Зараз актрисі – 84 роки, а роль «Анжеліки була чимось на кшталт прокляття. Незважаючи на славу, яку вона здобула в юні роки в Італії, найбільше Мішель хотіла стати відомою у рідній Франції.
У 25 років кіноактрисі таки вдалося здобути неймовірну славу в рідній Франції. Згодом вона неодноразово намагалася позбавитися образу Анжеліки в інших фільмах, щоб показати іншу себе.
Актриса відверто розповідала, що «Анжеліка» правда завадила її подальшій кар'єрі, оскільки фільм вплинув у Франції і нібито її наступні образи могли бути не настільки переконливими.
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Після закінчення останньої частини серії уславлених фільмів усі появи Мерсьє на екрані були малопомітними. Вона навіть переїхала до США, шукаючи інших ролей.
«Анжеліка принесла мені неймовірну популярність, з іншого — режисери перестали бачити в мені ще когось, крім Анжеліки. Тож Анжеліка для мене — і доля, і тріумф, і свого роду "прокляття"», — казала в інтерв'ю зірка.
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