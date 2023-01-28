Для артистки роль була і її ж крахом — після понад 40 фільмів вона щоразу ніби залишалася тією самою "Анжелікою".

Як відомо, французький фільм "Анжеліка - маркіза ангелів", що вийшов у 1964 році, як і культовий "Титанік", переглянули мільйони людей по всьому світу. Головна героїня кінострічок була зухвалою та незвичайно красивою графинею, яку успішно зіграла французька актриса Мішель Мерсьє.

Зараз актрисі – 84 роки, а роль «Анжеліки була чимось на кшталт прокляття. Незважаючи на славу, яку вона здобула в юні роки в Італії, найбільше Мішель хотіла стати відомою у рідній Франції.

У 25 років кіноактрисі таки вдалося здобути неймовірну славу в рідній Франції. Згодом вона неодноразово намагалася позбавитися образу Анжеліки в інших фільмах, щоб показати іншу себе.

Актриса відверто розповідала, що «Анжеліка» правда завадила її подальшій кар'єрі, оскільки фільм вплинув у Франції і нібито її наступні образи могли бути не настільки переконливими.

Після закінчення останньої частини серії уславлених фільмів усі появи Мерсьє на екрані були малопомітними. Вона навіть переїхала до США, шукаючи інших ролей.

«Анжеліка принесла мені неймовірну популярність, з іншого — режисери перестали бачити в мені ще когось, крім Анжеліки. Тож Анжеліка для мене — і доля, і тріумф, і свого роду "прокляття"», — казала в інтерв'ю зірка.

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