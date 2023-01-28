Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар порадила приготувати простий та смачний десерт із тіста філо, яке можна купити в супермаркетах у відділі заморозки.

"Філо розлетілося по світу з Греції, там це давня історія. З нього готують пахлаву. А ви можете зробити, що завгодно - начиняйте сиром, зеленню, картоплею, грибами, фаршем, вишнями, печіть штрудель, готуйте пироги. На сніданок, коли гості на порозі, на легку вечерю. Через свою «тонкість» воно готується за лічені хвилини. В мене були банани «на підході» і пару шматочків шоколаду🤫", — пише Ольга Мартиновська.

Відрізаємо шматочок тіста ножем чи ножицями. Змащуємо тісто водою чи маслом. Розминаємо виделкою банан та викладаємо ложку бананового пюре разом зі шматочком шоколаду в тісто. Загортаємо в формі «сигареток», змащуємо вершковим маслом, посипаємо цукром і відправляємо в духовку на 8-10 хв за температури 180-200С.

"Смакує гарячим і холодним🤪 Змащуйте маслом чи олією, аби ваші вироби блищали і рум’янілися. В кожному листочку всього пара калорій і це прекрасно👌Мої улюблені начинки: кисломолочний сир + зелень, вишні + кориця, банан + шоколад", — додала зірка "Мастер Шеф".

Також Ольга Мартиновська дала кілька порад, як поводитися з тістом філо:

якщо дістали частину тіста - решту загорніть харчовою плівкою - щоб не сохло в морозилці, бо буде крихким;

можна хоч 10 разів розморожувати/заморожувати - головне накривайте рушничком чи завчасно не відкривайте, бо висохне;

самому вдома його приготувати можливо, але фізично тяжко так розкатувати. Витяжне тісто - то майже філо, та все одно не таке тонке виходить.

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