Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель з України, яка є онукою легенди української естради – Софію Ротару. Соня живе у Нью-Йорку, де навчається та активно займається кар'єрою моделі. 21-річна онука Ротару вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише модними луками, а й особистими кадрами. А цього разу Євдокименко похвалилася стильним образом у чорному костюмі, доповнивши його светром, який зав'язала поверх піджака.
А до цього внучка Ротару похвалилася образом у світлому костюмі, будучи у Лос-Анджелесі.
"Будьте причиною того, що деякі почуваються бажаними, побаченими, почутими, цінними, улюбленими та підтримуваними", - написала внучка Софії Ротару, що оцінила не лише мама моделі, а й легендарну бабусю, поставивши лайк під публікацією.
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Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару вразила виглядом після повернення до Нью-Йорка.
А ще Politeka повідомляла, що 21-річна онука Софії Ротару показала, чим підкорила нареченого-мільйонера
Також Politeka писала, що внучка Ротару влаштувала ефектну фотосесію у костюмі, вразивши бабусю