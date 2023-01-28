Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель з України, яка є онукою легенди української естради – Софію Ротару. Соня живе у Нью-Йорку, де навчається та активно займається кар'єрою моделі. 21-річна онука Ротару вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише модними луками, а й особистими кадрами. А цього разу Євдокименко похвалилася стильним образом у чорному костюмі, доповнивши його светром, який зав'язала поверх піджака.

А до цього внучка Ротару похвалилася образом у світлому костюмі, будучи у Лос-Анджелесі.

"Будьте причиною того, що деякі почуваються бажаними, побаченими, почутими, цінними, улюбленими та підтримуваними", - написала внучка Софії Ротару, що оцінила не лише мама моделі, а й легендарну бабусю, поставивши лайк під публікацією.

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару вразила виглядом після повернення до Нью-Йорка.

А ще Politeka повідомляла, що 21-річна онука Софії Ротару показала, чим підкорила нареченого-мільйонера

Також Politeka писала, що внучка Ротару влаштувала ефектну фотосесію у костюмі, вразивши бабусю



