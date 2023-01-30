Відома співачка Анна Трінчер виклала весільні фото з мамою та бабусею та привітала одну з них із днем ​​народження.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків зі свого весілля, на яких показала маму та бабусю.

Як виявилося, цими знімками Анна вирішила привітати з днем ​​народження свою молоду маму. На знімках наречена позує у весільній сукні, а її мама в не менш красивій білій сукні з пишними рукавами та відкритим декольте. Бабуся в цій сім'ї теж модниця – вона прийшла на весілля онуки у класичному наборі – чорний низ, білий верх, проте доповнила образ яскравим рожевим піджаком.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Моя кохана, з днем ​​народження. Люблю тебе". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото на сторінці співачки:

"Вітаю маму".

"Так хороша вона в тебе! Вітаю".

"А ваша мама то взагалі модель".

"Вітаю з днем ​​народження! Бажаю щастя, здоров'я, миру та всього найкращого".

"Привіт, нехай буде щасливою".

"Мама така гарна".

"Точно мама, а не сестра? Дуже гарна".

"Тепер зрозуміло, звідки краса".

"Ви дуже схожі, заздрю, що мама як подруга!"

"Красуні, вітаю матусю".

"Боже, які фото".

"Можна дізнатися секрет молодості вашої бабусі та мами?".

Нагадаємо, "Як же я рада": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала теплі кадри, кого зустріла у рідному селі.

Як повідомляла Politeka, Лідер "Бумбокс" Хливнюк заінтригував долею легендарних хітів: "Те що зробити...".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" зізналася, чому приховує коханого після проекту: "Вже нарозповідалася".