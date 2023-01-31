Як пише Politeka.net, Маша Полякова - старша 17-річна донька Олі Полякової, яка також має ще одну дитину - 11-річну Алісу. А минулого року Маша закінчилася навчання в українській школі та вступила до лондонського ВНЗ. Старша дочка при цьому вже встигла піти стопами зіркової мами і стала співачкою. Не забуває Маша про Інстаграм, де цього разу показала, як мама відреагувала на її фотографію з бойфрендом, показавши скрін листування.
"Харе бухати, сп'єшся", - написала Оля.
"Полякова, люблю тебе", - написала Маша у відповідь.
А до цього донька Полякова розмістила публікацію, де показала свого коханого.
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"Багато людей відповідають на мої пости чи стрази в соціальних мережах, що краще б я викладала тільки на підтримку нашої країни. Моє трішки щасливе життя нікому не цікаве", - написала Маша під фотографією і розповіла про друга з ЗСУ.
Українці відреагували на публікацію Маші у коментарях:
"Маша, ви дуже красива та талановита, бажаю вам успіхів";
"Публікуй те, що хочеться, але думаючи головою… і нікого не слухай… твоє щасливе життя – це частка перемоги";
"Ви молода красива, вам жити і щасливо жити. Головне пам'ятати свій рід і мову. Негативу та розпачу вистачає в новинах...".
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