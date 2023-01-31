Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстра спорту України. Зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком та перемогла на проекті, але побудувати стосунки після шоу парі не вдалося. Натомість Даша стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу зірка розповіла про спорт.

"14 років. Гнучкість завжди була однією з моїх сильних сторін... Гарно, правда? 25 років", - написала на сторіс Даша.

"А тепер показую вас сьогоднішні реалії. Не те, що я хочу вас якось налякати, але просто знайте: великий спорт має великі наслідки. Тепер щороку мені потрібно проходити курс вітамінів (уколи) Дякую Богові, що це так! Просто вони такі хвороби. Не типовий, проте правдивий контент", - написала Даша на наступний сторіс і показала, як їй мама робить укол.

"Ви тільки послухайте, як підтримує мене мама. Реально її "ти моя зірочка, все буде добре", так заспокоює. Бережіть батьків", - продовжила Ульянова.

А після цього Даша показала свою стіну, де були всі нагороди, які їй удалося здобути, коли вона займалася спортом. Кількість медалей вийшла досить великою.

"Згадала, за що мені ті уколи", - написала під фото Даша.

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