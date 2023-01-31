Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі своє фото з медаллю та поділилася думкою щодо допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року.

За словами Анни, український спортивний фронт голосно говорить про злочини Росії в Україні, про те, як багато спортсменів загинули через російську агресію і скільки спортивної інфраструктури було знищено. Проте, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародного спорту навіть незважаючи на те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

"Я приведу приклад на міжнародних змаганнях з художньої гімнастки, який проходив днями. Це були дійсно чудові змагання і ми дякуємо організаторам. Ми кожен раз ретельно перевіряємо список учасників, навіть відмовились від двох змагань, саме через участь гімнасток з країн агресора, для мене це принципова позиція! Але, неможливо все передбачити. І виявилось, що там виступали і росіянки, за іншу країну, під іншим прапором. Тобто все чисто на перший погляд , але "руzкий мир" сам себе видає! На трибунах, коли виступали гімнастки з України, російські вболівальники абсурдно висловлювалися про наших дітей: "приберіть цей жах із килима", "ми не можемо на це дивитися". І це просто міжнародний турнір. Ви уявляєте, що буде відбуватися на Олімпіаді у разі допуску росії?! Так ви бачите Олімпіаду 2024?", - поділилася думкою Різатдінова.

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