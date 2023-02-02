Христина Решетник зазначила, що для неї лютий і не закінчувався, але вона знає, що буде час, коли війна закінчиться – треба лише протриматись.

Українці 1 лютого згадують події цього місяця 2022 року. Майже рік тому росія здійснила повномасштабне вторгнення до нашої держави.

Дружина телеведучого Григорія Решетника наголосила, що сьогодні розпочався лютий, але для українців він і не закінчувався. Христина Решетник опублікувала посаду в Інстаграмі про те, що відчула 1 лютого.

Христина Решетник зазначила, що для неї лютий і не закінчувався, але вона знає, що буде час, коли війна закінчиться – треба лише протриматись.

"Коли всі думали, що 2-3 тижні і все скінчиться, я інтуїтивно відчувала, що і через рік буде зима в наших серцях. Тепер розумію, що нам ще трохи потрібно протриматися, буде складно, але точно легше, ніж минулого лютого ", - розповіла вона.

У коментарях багато користувачів мережі не погодилися з Христиною Решетник і зазначили, що до кінця війни ще залишилося багато місяців. Були й ті, хто вірить у швидку перемогу:

"Не легше, просто звикли. І вже це все набридло і немає сил це все терпіти", "Напевно, найжахливіший місяць з усіх, коли чекаєш знову на щось погане", "Віримо і впораємося", "Явно не трохи нам протриматися", "Як же хочеться світу, і жити як жили ще рік тому".

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