Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила відповісти на коментар чергового хейтера після того, як показала у мережі результати фінансової допомоги для постраждалих через обстріл окупантів. У Києві артистка не лише разом із усіма розбирала завали, а й зібрала велику суму.

"Піар - це супер" - написала чергова хейтерка артистки.

Злата вирішила відповісти:

«Моя улюблена рубрика про коментаторів. Ці часи навчили мене головному – хочеш допомогти – кричи! Бо, зберігаючи повну тишу, неможливо зібрати на дрони, машини, допомогу людям.

Я знаю лише один спосіб: йти і стукати у різні двері. Закликати, мотивувати і цим підтримувати інших. І я продовжу це робити, хто б там не говорив/писав про мене!» – написала Злата у відповідь на чергову критику.

Також артистка розповіла, як прийшла перша партія допомоги, яку вони разом збирали з небайдужими.

«Це техніка, будівельні матеріали, посуд та інше. Я побачила ракетні уламки, які мешканці будинків досі знаходять у своїх меблях та стінах. Посмішка хлопчика Микити, якої точно побачить цю посаду найціннішим» - поділилася Огневич.

Нагадаємо, "Боже, як красиво": фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці зі зірками" та розповіла, що хотіла б змінити.

Як повідомляла Politeka, "Дивися, кого ти втратив": Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.

Також Politeka писала, що "Не зупинятися": Осадча чесно розповіла, що дарує їй внутрішній спокій під час війни.