На своїй сторінці в Instagram артист зізнався, що, хоч і знає, що треба бути з усіма чесним, часто обманює інших людей та сам себе. Володимир Дантес розібрав топ-3 найпопулярніших "шахрайств".

"1. «В мене все нормально/ок». Мені ніколи не «ок» і не «нормально». В 70% я елементарно не знаю як я, до того ж це таке поверхневе питання! Всім зазвичай пофіг, як я насправді. А чим частіше відповідаю на автоматі, тим рідше сам запитую себе «а реально, як я?». І частенько боюсь зізнатися собі, що не ок", — написав співак під милою світлиною, на якій він тримає маленького сина своєї нової обраниці Даші Кацуріної.

Другий популярний обман — «Ой, та мені взагалі не цікаво, що там у них відбувається».

"Пффф. Це лукавість на 100%. Відкриваємо будь-яку соцмережу і там ВСІІІІМ «насрати» на інтерв’ю ру блогера, розлучення якоїсь пари з розряду «не знаю цю людину і що вона зробила, але засуджую». І найважливіший у цьому момент - написати коментар ЯК САМЕ ТОБІ ПОФІГ (моє улюблене, коли людина не знає хто це, але підписана💁🏼‍♂️🤣🤦🏻‍♂️)", — додав Володимир Дантес.

І закриває трійку головних лукавств, за словами виконавця, фраза «Дякую за пораду».

"Тут все просто. Якщо хтось дає мені пораду, яку я не просив, і у відповідь чує «дякую за пораду» – 99,9% вірогідність, що я клав на цю думку, якою б правильною вона не була. Бо я людина ввічлива, але з простими людськими емоціями, і слухати непрошених порад ні сил, ні бажання не маю", — наголосив артист.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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