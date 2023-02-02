На своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко відповіла на питання, скільки разів на день треба їсти. По-перше, тренерка наголосила, що треба підбирати комфортний та зручний для себе режим.

Їжа 5 разів на день підходить як лікувальна дієта для людей з виразкою, але здорові люди не мають харчуватись, як хворі. Харчування 5-6 разів на день, на думку зірки "Зважені та щасливі", забирає дуже багато уваги та не має сенсу.

Їжа 4 рази на день може бути зручним варіантом, що вміщує в себе всі потрібні КБЖУ. Їсте 3 рази на день повноцінно і додаєте перекус між проміжками їжі, які досить великі: або між сніданком і обідом, кбо між обідом і вечерею. При цьому капучино не варто робити перекусом, краще поєднувати з їжею.

"Їжа 3 рази на день. Якщо їсти навіть по 500 ккал за один прийом їжі чи більше (а це прям і макарони і сирники і картопля з оселедцем і десерт після їжі) то все одно за день вийде 1500 -1700 ккал, що буде прекрасно підтримувати вашу струнку і що важливіше здорову форму. Тут зваблює кава, латешка, капучіно, компоти в проміжках між їжею, що можуть наганяти і 500 і 700 ккал додатково. Тоді вже буде поступовий плюс в вазі", — пояснює Аніта Луценко.

Їжа 2 рази на день теж може бути комфортною. Складність у тому, що, наприклад, втиснути необхідний білок в ці 2 прийоми (приблизно 80 г білку: а це і курка, і яйця, і творог, і риба, і бобові) майже нереально. Тож може бути недостатньо білку чи овочів, а з ними і клітковини та вітамінів. Але можна впоратись.

"Їсти 1 раз на день. Зранку і до ночі з невелики перервами, увесь час щось у себе закидаючи. Не здорово, шкодить організму, всім системам, стимулює їсти ще більше - організм звикає, що увесь час має поступати їжа, і він готовий, пускаючи соки кожні 30 хвилин. Так заробляють діабет і зайву вагу. Неправильну харчову поведінку і страждання на фоні «я, їжа і моя фігура»", — додала Аніта.

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