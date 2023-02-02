Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка терміново звернулася до українців із проханням.

"Наша пам’ять про героїв цієї страшної війни священна… До мене звернулись друзі, аби ми підтримали цю прекрасну родину… Вшануємо нашого захисника, який віддав своє життя за нас з вами!🙏🏻Миколі було лише 25 років… Був спортсменом львівського клубу Triumph martial arts Gym, кандидат в майстри спорту з кікбоксингу. Чемпіон Львівської області, переможець «Кубку Галичини» з кікбоксингу, фіналіст Чемпіонату України, працював на посаді інженера Львівського стрілецького стенда, закінчив Національний університет «Львівська політехніка»", — пише Ольга Сумська.

Акторка попросила українців підписати петицію про присвоєння загиблому воїну Миколі Забавчуку ордена «За мужність».

"Залишилось 8 днів, аби встигнути підписати! Далі петиція піде вище…Хоча б на краплину втішимо горе мами Миколи, Лариси Володимирівни… Наша шана і уклін всім загиблим за Україну захисникам🙏🏻!", — наголосила Сумська.

Українці в коментарях висловили шану нашим захисникам і підтримали ініціативу: "Дуже страшно й боляче дивитися на фото гарних чоловіків,які покинули цей світ,захищаючи нас.А у них же все ще було попереду, щасливе майбутнє,сім'я та діти.Світла пам'ять кожному Герою і низький уклін🙏".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.