Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати голубці з савойської капусти в томатно-вершковому соусі.

"Голубці – це така страва, якої ніколи не буває забагато. Тим паче, якщо ви прагнете експериментувати і готові тестувати нові смаки", — пише зірка "Мастер Шеф".

Головний секрет цього рецепту – це сама капуста. Її ніжні, соковиті та трішки гофровані листочки – ідеальний вибір для голубців.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 савойська капустина середнього розміру

200 г довгозернистого рису

300 г фаршу зі свинини

150 г бекону

200 г томатів у власному соку

100 мл вершків 20 % жирності

Сіль, чорний перець, цедра лимона, коріандр - до смаку

Зелений чай опційно

Спершу підготуйте листя савойської капусти: відріжте їх біля основи качана, потім розріжте уздовж і всюди приберіть потовщені частинки.

Налийте у каструлю води, посоліть та доведіть до кипіння. Опустіть туди капустяні листи та бланшуйте протягом 2-3 хвилин. Вийміть м’якенькі листочки з води та залиште, щоб остигали.

Добре помийте рис і залийте його водою у пропорції 1:2.

"На цьому етапі можна додати до страви трішки інтриги і зварити рис у зеленому чаї. Просто заваріть 400 г ароматного напою, дайте настоятись і залийте ним крупу. Далі – все як завжди. Дайте готовому рису трішки остигнути, потім змішайте його з 300 г свинячого фаршу, додайте терту цедру чверті лимона, сіль, коріандр та перець до смаку. Добре вимішайте", — пояснює Євген Клопотенко.

Викладайте на підготовлені раніше листочки капусти порцію начинки і загортайте голубці. На дно форми для запікання покладіть слайси бекону, а вже на них – голубці.

Розчавіть томати та змішайте їх із вершками, за бажанням підсоліть, додайте спецій. Якщо соус видається кислуватим, можна додати цукру. Залийте цією заправкою голубці. Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте форму з голубцями і випікайте протягом 40 хвилин. Подавайте до столу гарячими.

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