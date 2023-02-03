Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото, на якому постала у незвичайному та навіть містичному образі.

Як видно, Аліна знята в цікавій локації, вона витончено позує фотографу. Перед камерою вона з'явилася в незвичайній оксамитовій сукні із золотавим орнаментом, пишними рукавами та відкритими плечима. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та пружне декольте співачки. Загадковості і навіть містичності образу додає хитромудра зачіска артистки, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Паш розповіла про свій європейський тур: "Розпочався продаж квитків для мого першого сольного туру "Слухай" в Європі! Львів! 24 березня зустрінемось в MALEVICH Concert Arena & Night Club. Квитки вже у продажі! Приєднуйтесь до моєї карпатської казки про те, що насправді ховається під татуюванням на моєму серці. І зустріньте мене справжню".

Шанувальники не залишили поза увагою таке фото зірки, і відразу почали лайкати і коментувати:

"Неймовірно яскрава".

"Божественно чудова!".

"Прекрасна леді".

"Вперед дівчисько".

"Гаряча".

"Люблю цю фотосесію, вона вогонь!".

"Ти шалена".

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