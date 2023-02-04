Цього разу ведучий згадав минуле, а також заговорив про фінал "Холостяка" разом зі своєю дружиною. Він представив короткий сімейний ролик із улюбленими дітьми, опублікувавши його в Інстаграм.

«Пару тижнів тому всі побачили фінал «Холостяка» 🌹 І сьогодні хочу згадати той день, коли ми з коханою та дітьми приймали гостей у себе ☕️🧁🍋

Погодьтеся, як все-таки по п'ятницях не вистачає найромантичнішого проекту? 😌» - пише Григорій.

Українці висловили свою думку щодо побаченого ролика:

«Почали переглядати сезон із Ксенією Мішиною. Це шедевр. Блискуча робота всіх без винятку. Ведучий блискучий; Так, п'ятниця стала нуднішою без «Холостяка»🥲😄

Чекаєш, дивишся, радієш за пару, а потім раз і немає пари, єдина за 12-ть сезонів створила сім'ю і то вже розбіглася; Думаю, що всі чекають на новий сезон 😍».

Раніше ми писали, що українська співачка Яна Шемаєва, яка відома як Джеррі Хейл, прославилася виконанням каверів на пісні популярних виконавців і продовжує привертати увагу. Артистка намагається спілкуватися з фанатами в мережі та часто ділиться новими кадрами.

Виконавиця з'явилася на спеціальному шоу разом із Григорієм Решетником "Як ти?", зацікавивши шанувальників. Сам телеведучий вирішив поділитися також уривком із закулісного життя.

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