Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала милі кадри та похвалилася подякою та букетами.

Як видно, на одному з фото Христина знято стоячи посеред невеличкого натовпу хлопців та дівчат у військовій формі. Також співачка показала свою нагороду, яку здобула на цьому заході, присвяченому 25-річчю військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А ще у пості Христина показала фото, на якому вона знята одна з величезними букетами в руках, які ледь не закривають її обличчя.

У підписі до публікації Соловій написала: "Ваші сяючі очі не дають кожному з нас згаснути. Дякую! 25 років військовому інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хай буде 100, і більше!" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Була дуже тепла атмосфера".

"Браво! Було неперевершено!".

"Я думаю людям дуже приємно така зустріч".

"Спасибі вам".

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