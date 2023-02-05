Відома українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зібрала головні новини за 346 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що 4 лютого з російського полону додому повернулося 116 людей, серед них Максим Колесніков – колишній ресторатор, журналіст та військовий ЗСУ родом з Донецька. Світлина, де він радіє яблуку, стало фото дня. Праворуч на фото - який чоловік мав вигляд до війни (фото 1).

Окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута – кажуть в міністерстві оборони. Зараз місто в напів кільці, якщо подивитися на карту DeepState (фото 2). У Бахмуті під час надання допомоги цивільному населенню загинув американський волонтер Піт Рід (фото 3).

Також Марічка Падалко повідомила, що в Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим (фото 4).

Росіяни поширили відео (5), як вони обстрілюють правобережну Херсонщину з окупованої Каховки.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило фотографії, як українські військові вчаться керувати танками Challenger 2 (фото 6). Американці показали, як працюють GLSDB (бомби малого діаметру, які запускаються з землі), що невдовзі будуть в Україні (відео 7).

Пів мільйона мешканців Одеси та Одеської області залишилися без світла внаслідок аварії (фото 8).

Уряд дозволив жінкам-посадовицям за певних умов (фото 9) їздити за кордон на тлі заборони чиновникам залишати країну під час воєнного стану.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.