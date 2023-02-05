Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька показала, як повернулася з Німеччини до України, де перебувала з березня минулого року.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Знаменитість, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Дашу забрав її хлопець до себе у Німеччині. Там Петрожицька була весь цей час, як і її домашні улюбленці. При цьому не забувала Даша та ходити на мітинги, де підтримувала Україну. Зірка зізнавалася, що роботи весь цей час у неї не було, а утримував її юнак весь цей час.

Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка раптово з'явилася у Польщі.

"Поки що, Варшава, Польща", - написала Дар'я під кадрами.

Після цього зірка показала вітання від мобільного оператора після повернення в Україну та поділилася селфі.

А після цього Петрожицька опублікувала кадри, де їде дорогою автобусом і показує вже типові українські види та напис "Слава Україні". Тому, мабуть, Дарина повернулася на Батьківщину, як і обіцяла нещодавно, розповідаючи про свої плани на майбутнє.

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