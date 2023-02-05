Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Одного разу під Полтавою", а після цього стала зіркою "Жіночого кварталу". А після початку повномасштабного вторгнення Сопонар поїхала до Лондона, де пробула довгий час. Після цього Ірина знову повернулася до України та розпочала свою роботу. Вже зараз зірка вирушила до Нью-Йорка, де виступила з концертом.

"Нью-Йорк

Далі Чикаго

Дякую всім українцям, які прийшли на концерт та приєдналися", - написала Ірина Сопонару під кадрами.

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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Славутич розстраюється і розстраюється";

"Один плаче, другий скаче! Ось так поділилося життя в Україні!";

"Ого, які великі гумки";

"Стрімка фотка. Пейзаж супер";

"Мені слова згадалися з однієї шикарної пісні співака, який не раз бував у нас у Запоріжжі, і багато років прожив в Америці." Але тільки ввечері Там робити нічого, Зайдеш туди-тобі Нью-Йорка не бачити!

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала кадром із Нью-Йорка.

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару у білому заворожила кожним вигином.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зробила звернення, здивувавши українців