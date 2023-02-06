Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була 15 років у шлюбі з Потапом. Олексій виховав її дочку з самого малого, а також у пари з'явився спільний син Андрій. Пара після розлучення продовжувала займатися спільно бізнесом до 2022 року, а вже після цього Ірина оголосила, що припиняє співпрацювати з Потапом, побажавши йому успіхів у будь-якому напрямі, який він вибере. Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина розповіла, як її ім'ям скористалися шахраї.

"Я не роблю цей збір. Про всі збори розповідаю на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі, перевіряйте обов'язково", - розповіла Горова у публікації.

"У мене немає слів. У будь-які часи шахрайство - це злочин. Але в часи війни це просто неприпустима розкіш навіть для злочинців, бо зараз на коні життя цілої країни. А, можливо, й миру... Обманювати своїх же - самогубство. Про всіх зборах, які я проводжу, я обов'язково розповідаю тут - на своїй офіційній сторінці в Інстаграм. Будь ласка, перевіряйте, якщо бачите якесь особисте від мене в інших мережах", - написала Ірина.

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