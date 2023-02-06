Телеведучий Володимир Остапчук показав, куди можна поставити борщ, якщо в холодильнику немає місця, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". А недавно стало відомо, що знаменитість розлучився зі своєю дружиною, хоча офіційно цю інформацію Остапчук не підтверджував. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де цього разу показав, куди ставити борщ, якщо у холодильнику немає місця.

"А куди борщ поставити", – написав Остапчук, показуючи вміст холодильника.

Варто зазначити, що в холодильнику у Володимира виявилося багато місця для соків, консервації, овочів і фруктів.

Після цього Остапчук показав Ектора Хіменеса-Браво, який вигукнув свою коронну фразу: "На балкон".

"От і ваша відповідь", - написав Остапчук під кадрами.

А до цього Володимир відвертався про свій переїзд до Канади.

"У 2016 році я майже виїхав з України до Канади

Бо не хотів, щоб мої діти росли у цій системі

Я її просто ненавидів

Систему, де можна купити, продати, намалювати, домовитись

Де чиновник безкарний, де бути депутатом це «вау влаштувався життям»

І система була всюди

Простий тест: хто з вас здавав на права, а не купив/подарували/домовився?

Це страшна система.

Але зараз я як ніколи вірю, що наше покоління може перемогти цього ворога – тут і зараз”, – написав Остапчук у своєму блозі.

Нагадаємо, молода кохана Остапчука вперше висловилася про нього .

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