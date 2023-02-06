Цього разу на своїй сторінці в Instagram режисер поділився ефектними архівними світлинами, які зробила його донька Лоліта, яка народилася в шлюбі Алана Бадоєва та його колишньої дружини Жанни Бадоєвої. Під час поїдки до Парижу донька кліпмейкера практично вперше взяла до рук професійну камеру та зробила кілька кадрів.

"Кажуть, якщо складно треба концентруватись на чомусь, що робить тебе счастливим. Я знайшов ці знимки з Парижу і посміхнувся. Вони точно діють на мене наче сяйво. Їх зробила моя донечка, це її майже перші фото на професійній камері, вони надзвичайні для мене. Бачити себе так, як тебе бачить донька - це кайф. Моя LO, ще буде зроблено багато світлин з різних міст світу, знаю це, вірю в це!", — наголосив Алан Бадоєв під світлинами.

Також режисер показав фото своєї доньки за зйомкою.

Шанувальники в коментарях підтримали Алана Бадоєва та Лоліту:

"Видно почерк професіонала, фото 👏";

"Найкращі фото -живі фото. Хоч зараз модні фільтри. Але я з більшим кайфом дивлюся на фото без фільтрів, бо вони справжні ❤️";

"Талановита донечка талановитого батька!";

"Дуже гарні фото, дуже стильно. Талановитий батько, талановита дитина😍".

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