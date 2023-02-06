Артистка театру та кіно, 56-річна Ольга Сумська підтримує форму у потрібному вигляді та під час активних гастролей. Вона займається спортом, розминається та бігає. А також любить правильний догляд за собою.

Телеведуча каже, що сьогодні разом із чоловіком намагається бути максимально корисною для спільноти та українських захисників. Тому артистка продовжує гастролі, виступає у театрах та займається волонтерстами.

Однак про себе зірка не забуває, підкреслюючи в Інстаграмі важливість любові до себе.

Цього разу Сумська згадала одну зі своїх фотосесій, під час якої позувала в одній розстебнутій сорочці.

"Згадалося тут. Були фотосети..." – пише Сумська під кадрами.

Також Ольга показала, як займається під час поїздок доглядом за собою та ще не забуває про тренування.

«У готельному номері також можна займатися! Розтяжка, планка по три підходи.

Також мій відхід нашвидкуруч: вмиваюся теплою водою, протираю вологим рушником обличчя. Потім, як легкий скраб, що зволожує улюблений крем. Також роблю масаж обличчя та закриваю тим самим легким кремом» - пише Ольга під кадрами.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.