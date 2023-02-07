21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала ефектне відео зі своєї прогулянки вулицями Нью-Йорка. Для виходу модель обрала вільні білі штани, вкорочений светр, який вдало підкреслив її плаский животик, а зверху накинула модну куртку з помаранчевими вставками. Образ Соня доповнила стильними сонцезахисними окулярами та яскравою сумкою.

"Заходжу в новий тиждень 🤍", — написала онучка Ротару під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її сердечками. Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.