21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала ефектне відео зі своєї прогулянки вулицями Нью-Йорка. Для виходу модель обрала вільні білі штани, вкорочений светр, який вдало підкреслив її плаский животик, а зверху накинула модну куртку з помаранчевими вставками. Образ Соня доповнила стильними сонцезахисними окулярами та яскравою сумкою.
"Заходжу в новий тиждень 🤍", — написала онучка Ротару під відео.
Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її сердечками. Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
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Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.