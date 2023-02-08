На своїй сторінці в Instagram Ольга Мартиновська поділилася простим рецептом смачних млинців.

"Хто зі мною давно, той знає, що Вірунчик з 2-х рочків кожен ранок їсть млинець. Зараз пані підросла і з’їдає 2-3. На моє: «Донь, давай омлетик🙏» вона каже «Добре, тільки після млинця». Щоранку це свіжі, бо розігріті мадам не їсть. Тому я готую на 1 мале яйце. Виходить 3 великих млинця або 4-5 малих, дивлячись яка сковорідка", — пише Ольга Мартиновська.

Розбиваємо 1 мале яйце, підливаємо дві ложки молока, додаємо дрібку солі, дрібку цукру та віничком для збивання це все колотимо.

"Всипаємо 2 ст. ложки борошна (з малим вмістом протеїну, так вони ніжніші💙). Перемішуємо до густої однорідної маси без грудочок, доливаємо молочко (всього у вас піде 200-220мл, стакан тобто). Перемішуємо і додаємо ложку розтопленого вершкового масла або олійки. На гарячу змащену сковорідку чік чік і готово", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Шеф-кухар також зізналася, що в її квартирі досі немає ополоника, тому вона брутально ллє тісто з тарілки.

"Тільки турбота про близьких, допомога тим, хто потребує і справа життя тримають в тонусі і взагалі на плаву. Розпочали навчання в моїй кулінарній академії і спілкування зі студентами підживлює мене, відчуваю себе потрібною. Ми потрібні одне одному 🙏Дякую, що ви є! Треба все пережити 💙", — наголосила Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

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