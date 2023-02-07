Як пише Politeka.net, Міша Романова – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка також товаришує з артистом Максом Барським, який після початку повномасштабної війни повернувся до України з Росії та виступив із антивоєнною позицією, а після цього пішов у військкомат. Романова ж з початку повномасштабної виїхала до Німеччини разом із дитиною, тікаючи від жахів війни.
А зараз співачка повернулася назад до України і вирішила піти на радіо, де вирішила відповісти на каверзні запитання. Відео із питаннями Романова опублікувала у своєму блозі. Серед каверзних питань було прозвучало і те, в якому питалося, як Романова виходить із кавернозної ситуації на сцені.
"Поправляла непомітно спідню білизну на сцені?", - запитала телеведуча.
"Звичайно", - відповіла зірка лаконічно на питання, що було важливою складовою цієї гри.
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