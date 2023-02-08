Після "Холостяка" модель Катя Лозовицька не бажає виносити свої стосунки на публіку.

Участь у "Холостяку-12" принесла Катерині Лозовицькій чимало популярності. Проте збудувати стосунки з Алексом Топольським їй таки не вдалося. Якщо серце бізнесмена нібито вільне, то модель в інтерв'ю "24 каналу" дала зрозуміти, що шанувальників має достатньо та назвала, хто має стати героєм нового сезону.

Після "Холостяка" модель не бажає виносити свої стосунки на публіку. При цьому Катя Лозовицька не приховує, що чоловіків їй вистачає. Її завалювали квітами і звали на побачення, але вона поки не готова зізнатися, чи обрала когось із кавалерів.

"Після проекту "Холостяк" були залицяння, надсилали квіти додому, проте своє особисте життя мені хотілося б відтепер залишити зокрема. Якщо я зміню думку щодо цього, то ви обов'язково дізнаєтесь про все", – відповіла нам Катя Лозовицька.

Варто зазначити, що дівчина думає, що героєм нового 13 сезону романтичного реаліті-шоу має стати хтось із військовослужбовців.

"Взагалі я вважаю, що наступним "Холостяком" має бути чоловік, який захищає нашу країну. Тобто хтось із ЗСУ", – поділилася модель.

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