Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала яскраві фото із червоної доріжки у Бельгії.

Як виявилось, Ксенія зіграла у бельгійському детективному серіалі "Чесна угода", і її запросили на презентацію другого сезону. Так, на червоній доріжці цього заходу Ксенія з'явилася у стильному шкіряному костюмі чорного кольору із білою блузою. Її волосся довге розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сяюча усмішка.

У підписі до публікації Мішина поділилася своїм досягненням: "Все як ти мріяла, Ксю. Що таке мрія? Як на мене це шлях, процес, повне розуміння та відповідальність за свої ідеї, бажання. Я люблю труднощі, а ще я люблю їх долати та досягати своїх цілей. Раніше я нила як важко, тепер я розумію, що таке процес. Завжди із задоволенням ділюся з вами своїми результатами. І мрію надихати на особистий розвиток та великі досягнення. Вчора були мої іменини і відсвяткувала я їх на червоній доріжці з чудовою командою. Я як завжди вдячна і горда за такі моменти. Fair trade 2. 2023".

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