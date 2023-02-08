Так, цього разу Боржемська розповіла про те, що скандинавська ходьба - вид спорту, який підійде людям різного віку і в будь-яку пору року. Ефективність такої ходьби передбачена саме використанням ціпків.
«Які переваги має скандинавська ходьба?
Рівна постава завдяки ходьбі з ціпками. В даний час задіяні м'язи спини, рук, шиї, верхнього плечового пояса.
Втрата зайвої ваги. Скандинавська ходьба – це чудове кардіо-тренування. Загалом за годину заняття можна втратити близько 500 кілокалорій.
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Профілактика серцевих захворювань. При скандинавській ходьбі збільшується поглинання кисню та стимулюється робота серця.
Підвищення газообміну у легенях. З віком обсяг легень зменшується.
Час на відкритому повітрі та гарний настрій. Ви можете займатися цим видом спорту десь на вулиці, в парку, в горах. Особливо корисна хода взимку» - ділиться Марина Боржемська у мережі.
Українці також висловили свою думку щодо занять:
«Я ходила на три заняття, я не змогла. Палиці зриваються, я спотикаюся, спина втомлюється, треба мати силу волі та фізичну підготовку теж; Практикую третій тиждень, 5 км, щовечора 😍🔥;
Це крутий вид спорту, що підходить всім! Адже не всі мають потенціал до занять у залі».
Також на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова пояснила, як знизити рівень холестерину за допомогою харчування.
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
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