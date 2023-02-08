Популярна фітнес-тренер, блогер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська висловилася про скандинавську ходьбу і чому її слід розпочати.

Так, цього разу Боржемська розповіла про те, що скандинавська ходьба - вид спорту, який підійде людям різного віку і в будь-яку пору року. Ефективність такої ходьби передбачена саме використанням ціпків.

«Які переваги має скандинавська ходьба?

Рівна постава завдяки ходьбі з ціпками. В даний час задіяні м'язи спини, рук, шиї, верхнього плечового пояса.

Втрата зайвої ваги. Скандинавська ходьба – це чудове кардіо-тренування. Загалом за годину заняття можна втратити близько 500 кілокалорій.

Профілактика серцевих захворювань. При скандинавській ходьбі збільшується поглинання кисню та стимулюється робота серця.

Підвищення газообміну у легенях. З віком обсяг легень зменшується.

Час на відкритому повітрі та гарний настрій. Ви можете займатися цим видом спорту десь на вулиці, в парку, в горах. Особливо корисна хода взимку» - ділиться Марина Боржемська у мережі.

Українці також висловили свою думку щодо занять:

«Я ходила на три заняття, я не змогла. Палиці зриваються, я спотикаюся, спина втомлюється, треба мати силу волі та фізичну підготовку теж; Практикую третій тиждень, 5 км, щовечора 😍🔥;

Це крутий вид спорту, що підходить всім! Адже не всі мають потенціал до занять у залі».

Також на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова пояснила, як знизити рівень холестерину за допомогою харчування.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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