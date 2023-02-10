Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Нікітіна отримала далі нагрудний знак за свої старання. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Нікітіна показала фігуру, приспустивши штани. Зірка позувала на студії, сівши на спинку стільця.
"Я є. Я існую. Я я. Я хтось"", - написала Катя під кадрами.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Моя кішечка";
"Вау, красунечка";
«Бомба»;
"Підтягни штани".
А до цього Катя показала свою нагороду, яку отримала за волонтерство і допомогу ЗСУ.
"Маю за честь отримати це посвідчення та нагрудний знак. Дякую всім, хто допомагає в тилу. Обіцяю ніколи не зупинятися. А всім бажаю знаходити в собі сили і продовжувати робити все заради нашої якнайшвидшої перемоги!", - написала Нікітіна в публікації, звертаючись до українцям із вдячністю.
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