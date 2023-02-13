Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та спортсменка, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". При цьому артистка не лише займається спортом, а й навчає українців сідати на шпагат. А нещодавно Катя дебютувала як співачка, випустивши свою першу сольну пісню. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством. І праці Нікітіна помітили, адже вона вже отримала нагрудний знак. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу актриса похвалилася ефектним чином у шкіряному міні.

"Понеділок почну з випендрежу. Хвастаюся рукою:

- рука худа

- рука банка

- рука не моя.

Дякую за увагу. Цілу", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та хто там дивиться на ці руки?!";

"На таку Ласточкін точно запал би)";

"Ксена - принцеса воїн?!";

"Схоже на таку штуку, як завішують у вхідні двері на кухню...";

"Яка неперевершена) вишукана) та сексуальна".

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" приспустила штани, побалувавши українців.

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" звернулася до українців із важливим проханням.

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" здивувала кардинальною зміною іміджу.