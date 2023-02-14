Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяк" та "Холостячку". Зірка має дружину Христину, яка йому народила трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара не збирається на цьому зупинятися, адже мріє щонайменше про ще одну доньку. Не забуває Решетник і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Григорій поділився фотографією з коханою з Парижа. Як можна помітити, знімок було зроблено у 2010 році, коли пара ще не мала дітей.
"День Святого Валентина
Кохання це – всі випробування долі проходити разом!
Love you", - написав Решетник у публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Які ви класні, захоплююсь вашою родиною";
"Скільки вам тут років?) Такі молоді";
"Любіть і будьте коханими. Адже любов це те, що ніколи не можна вбити і зруйнувати";
"Вітаю зі святом. Кохання та донечки, вже бажала, але чекаємо";
"Гарні були і є. Не впізнати. Ви приклад для багатьох. Як би мені хотілося б зустріти пару з яким я була так само щаслива";
"Стали ще красивіше)) з днем закоханих!!! Беру з вас приклад!".
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