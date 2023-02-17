Зірка "Танців зі зірками" зазначила, що багато лікарів розводили руками і спочатку не могли встановити їй точний діагноз.

Учасниця "Танців зі зірками" хореограф Юлія Сахневич у різних сезонах була партнеркою актора Павла Вишнякова, ведучого Даніеля Салема, репера Позитива. Останні півроку її здоров'я погіршилося і вона почала лікуватись після встановленого діагнозу. Деталями танцівниця поділилася у себе в Інстаграм.

За словами Юлії Сахневич, у неї діагностували кропивницю (при загостренні захворювання її тіло покривається плямами, що сверблять), яка перейшла в хронічну стадію. Весь цей час вона намагалася знайти причину виникнення хвороби, але лікарі не дали їй точної відповіді.

"Мої останні півроку були зовсім не такі мімішні, як ця мила фотка... Мені довелося боротися із собою і своїм тілом, намагатися побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропив'янки після третього рецидиву Квінке, отримала тривале лікування та пошук причини - купа ліків та гормональних препаратів!" - Поділилася артистка.

Юлія Сахневич додала, що за цей час у неї відбулася переоцінка того, що відбувається. Зараз хореограф намагається відновити сили та здоров'я.

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