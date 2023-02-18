Представниця від України на конкурсі краси Вікторія Апанасенко показала, як зустрілася із зіркою серіалу "Гра престолів", ірландський актор Джек Глісон приїхав до України.

Зірка серіалу "Гра престолів" ірландський актор Джек Глісон приїхав до Києва, а також вирішив допомогти ЗСУ. Популярний актор разом із друзями привіз до України пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами.

Прес-конференцію у Київському академічному театрі юного глядача відвідало багато публічних осіб, серед яких була Вікторія Апанасенко. "Міс Україна Всесвіт" розповіла про зустріч:

«Ми відвідали прес-конференцію разом з @fashiontvua подякували Джеку за підтримку України і мали можливість поставити актору кілька питань» - розповіла дівчина.

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«Але ж добрий актор, і як людина класна. Сподіваюся, Джек відвідає Україну після перемоги не один раз 🤗; Обіймаємо 💎 Раді працювати разом!; Ланністери завжди платять борги; Молодці!»

«Випробовую велику честь і привілей бути запрошеним сюди. Вдячний за це. Я в Україні лише 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім поїздом до Києва. Напевно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну», - сказав Джек.

Також він закликав інших акторів допомагати країні, використовувати свій профіль у соціальних мережах, щоб привернути увагу до війни, наголошуючи, що сам хотів допомогти.

Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.

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