Зірка серіалу "Гра престолів" ірландський актор Джек Глісон приїхав до Києва, а також вирішив допомогти ЗСУ. Популярний актор разом із друзями привіз до України пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами.
Прес-конференцію у Київському академічному театрі юного глядача відвідало багато публічних осіб, серед яких була Вікторія Апанасенко. "Міс Україна Всесвіт" розповіла про зустріч:
«Ми відвідали прес-конференцію разом з @fashiontvua подякували Джеку за підтримку України і мали можливість поставити актору кілька питань» - розповіла дівчина.
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«Але ж добрий актор, і як людина класна. Сподіваюся, Джек відвідає Україну після перемоги не один раз 🤗; Обіймаємо 💎 Раді працювати разом!; Ланністери завжди платять борги; Молодці!»
«Випробовую велику честь і привілей бути запрошеним сюди. Вдячний за це. Я в Україні лише 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім поїздом до Києва. Напевно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну», - сказав Джек.
Також він закликав інших акторів допомагати країні, використовувати свій профіль у соціальних мережах, щоб привернути увагу до війни, наголошуючи, що сам хотів допомогти.
Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.
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