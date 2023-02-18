Головний герой 12-го сезону "Холостяка" Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька після завершення проекту пробули разом недовго. Фіналістка 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра заявила, що між Катею та Алексом не було хімії. Крім того, в інтерв'ю Ганні Оліцькій , вона грубо висловилася про переможницю Лозовицької.

Для неї Катя Лозовицька – закрита людина, ідеальний характер якої підходить лише для шоу. За її словами, модель не мала почуттів до головного героя, вона лише хотіла перемогти в проекті.

"Котя не була закохана в Алекса взагалі. Це було для того, щоб здобути статус переможниці. Можливо, їй якось підказували, як поводитися, щоб глядачі полюбили саме її - цей образ хорошої дівчинки, що усміхається з приводу і без", - сказала Саша Мудра.

Саша Мудра додала, що Катя не має енергії, яка запалює в чоловікові бажання щось робити заради неї. Її характер, безконфліктність були ідеальними лише проекту, а реальному житті - немає.

Нагадаємо, Мудра присоромила Топольського після фіналу "Холостяка", він зачепив її першим.

Як повідомляла Politeka, фіналістка "Холостяка" Мудра, якій відмовив Топольський, розповіла про особисте життя.

Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Мудра згадала, як шукала кохання на іншому шоу.