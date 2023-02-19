Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки проекту "Голос країни". Там учасник пішов у команду Наді Дорофєєвої та зрештою переміг. Наразі за Сергієм стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лазановський опублікував світлину племінника, привітавши його з днем народження.
"Сьогодні моєму ведмежатку 4-ри роки
І тепер із ним сфоткатися у рази важче", - написав Лазановський у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Здоров'я міцного, мирного та щасливого радісного дитинства";
"Вітаю маленького красеня. Здоров'я міцного та мирного неба над головою";
"З днем народження, нехай росте здоровим та щасливим. До Перемоги";
"Вітаю нехай росте велике мирне небо над головою, скорішої Перемоги в Україні";
"Щасливого дитинства під мирним небом України, міцного здоров'я!";
"Вітаю красеня з Днем Народження. Нехай росте здоровий і щасливий";
"Вітаємо Назарчика з днем народження. Веселого дитинства мирного неба і лише найкращого".
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А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський переспівав Білик, захопивши українців
Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський вразив Дорофєєву.