Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки проекту "Голос країни". Там учасник пішов у команду Наді Дорофєєвої та зрештою переміг. Наразі за Сергієм стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лазановський опублікував світлину племінника, привітавши його з днем ​​народження.

"Сьогодні моєму ведмежатку 4-ри роки

І тепер із ним сфоткатися у рази важче", - написав Лазановський у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Здоров'я міцного, мирного та щасливого радісного дитинства";

"Вітаю маленького красеня. Здоров'я міцного та мирного неба над головою";

"З днем ​​народження, нехай росте здоровим та щасливим. До Перемоги";

"Вітаю нехай росте велике мирне небо над головою, скорішої Перемоги в Україні";

"Щасливого дитинства під мирним небом України, міцного здоров'я!";

"Вітаю красеня з Днем Народження. Нехай росте здоровий і щасливий";

"Вітаємо Назарчика з днем ​​народження. Веселого дитинства мирного неба і лише найкращого".

Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як перетворилася з сільської дівчинки на зірку, відео

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський переспівав Білик, захопивши українців

Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський вразив Дорофєєву.