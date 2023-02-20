Подія справила справжній фурор не лише серед політичної еліти світу, а й між українськими зірками - не залишилася осторонь дружина Григорія Решетника.

У понеділок, 20 лютого, до Києва зненацька приїхав президент США Джо Байден. У американського лідера було заплановано поїздку до Польщі 20-22 лютого, проте про візит до України з метою безпеки заздалегідь не повідомлялося.

Приїзд справив справжній фурор не лише серед політичної еліти світу, а й між українськими зірками. Дружина телеведучого Григорія Решетника відреагувала на новину у пості на сторінці Інстаграм.

Особливу повагу у Христини Решетник викликала спокійна реакція американця на повітряну тривогу, спричинену активністю російської авіації у Білорусі. Вона зазначила, що президент США виявив сміливість, приїхавши до Києва.

"Це дуже сильно! Сильний прояв підтримки України в такий складний час для нас усіх! Під звуки сирен ходити центром Києва 🇺🇸🇺🇦 Дякуємо Mr. President. П.С. Ми мали уже майже рік, як бути всі під окупацією недокраїни. Але щось пішло не так", - додала вона.

Крім того, Христина Решетник опублікувала відео, на якому американський лідер гуляє центром Києва і лунає повітряна тривога, але той навіть не здригнувся, а йде далі разом із Зеленським.

У коментарях користувачі мережі знущально написали, що вже можуть уявити реакцію росіян і фейки, які вони напишуть у зв'язку з цією подією. Росіяни в коментарях дійсно влаштували істерику через візит Байдена в Київ і вимагали бомбардувань.

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