У 2021 році зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук розповіла, навіщо приїхала до Цюриха.

"Вперше у Цюриху Ukrainian Fashion Day. Будемо знайомити місцевих жителів та гостей із сучасною Україною, її традиціями, цінностями та творчістю через одяг та майстерність українських дизайнерів 😍Для мене це важливий захід, який я вестиму у парі з колегою-професіоналом Рето Бреннвальдом. Тим більше, я хоча б на трішки повернуся у свою професію та ще й зроблю хорошу справу 😌 На заході буде дефіле в автентичних костюмах різних регіонів України, будуть представлені колекції сучасних українських дизайнерів та дитяча колекція. Виступатимуть українські музиканти та танцюристи", — пише зірка.

За словами Іванни Онуфрійчук, усі кошти, виручені з квитків, будуть спрямовані на гуманітарну допомогу найбільш постраждалим регіонам України. Також на гостей чекатиме аукціон з особливими лотами: картинами відомих українських художників, лотами від Азовсталі та ювелірними виробами.

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