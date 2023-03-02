Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала дивовижне відео, в якому постала у незвичайному образі та читала вірші Лесі Українки.

Як видно, Наталка знята в затишній кімнаті зі свічками та плющем, який заплітає меблі. Перед камерою вона з'явилася в розкішній пишній сукні сіро-зеленого відтінку з об'ємними рукавами та відкритими плечима. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі витончений макіяж. У ролику Наталка читає легендарну поезію Лесі Українки.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Стояла я і слухала весну. #наталкачиталка в перший день весни з всім відомим віршем #лесяукраїнка. Зараз мрія на цю весну у всіх у нас одна. Так дивно… В школі цей вірш мені був зовсім про інше, а зараз набув нових сенсів. Поезія - ти неймовірний людський дар".

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