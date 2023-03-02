Популярний український мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров, котрий під час війни перетворився на військового репортера, заінтригував українців кадрами з Колумбії. Як виявилося, після документального фільму про війну, який Діма презентував до 24 лютого, він вирішив показати знятий раніше сезон програми "Світ навиворіт". Про це телеведучий розповів у своєму телеграм-каналі.

"Нашу експедицію до Колумбії перервало повномасштабне вторгнення Росії. Я повернувся з Боготи до Києва приблизно за тиждень до страшного ранку 24.02. І дуже сподівався, що найстрашніше, всупереч прогнозам, не станеться. Ми з операторами вирішили тримати руку на пульсі та поки не скасовувати плани - в перших числах березня повернутися в Колумбію і завершити зйомки. Звичайно, з ранку 24.02 про закордонні зйомки вже не було навіть думок. Закордон став минулим. Я пішов знімати війну. Колумбійський матеріал залишився на полицях майже безлюдного офісу", - розповів Комаров.

За його словами, десь у травні він зрозумів, що війна надовго і повернутися до Колумбії для продовження зйомок не вдасться. Тоді він із командою зосередився над зйомками в Україні. Однак, нещодавно повернувся до знятого раніше колумбійського матеріалу.

"Ми з командою почали працювати, і до кінця року обробили весь матеріал, який знімався в Колумбії кілька місяців поспіль, з осені 2021 по лютий 2022. Ми зробили колумбійский сезон. Я дуже хочу, щоб ці нові програми подарували радість всім, хто любить подорожі. Щоб допомогли на годину в тиждень повністю відволіктись від страшної реальності, ракетних обстрілів, повітряних тривог та сумних новин і думок. Дуже важливо навчитися жити під час війни. І новий сезон "Світу навиворіт" - це маленький вклад нашої команди в емоційний стан українців, "телевізійне заспокійливе". Зазделегідь вдячний вам за перегляд", - поділився Дмитро.

Нагадаємо, "Ніби з іншого життя": Лобода у стильному образі поділилася архівними кадрами.

Як повідомляла Politeka, "Здоров'я головніше": Єфросиніна в приталеному вбранні перелякала хворобливою худорлявістю, відео.

Також Politeka писала, що "Це дуже важливий проект": екс-дружина Потапа Горова похвалилася важливим досягненням.