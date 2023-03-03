Диктатор настільки побоюється за своє життя, що не ризикує виходити на вулицю, щоб зустрітися зі своїми громадянами.

Пропаганда Росії заявляла, що він разом із мером Москви Сергієм Собяніним візьме участь у церемонії відкриття Великої кільцевої лінії столичного метрополітену.

Однак, як виявилося, насправді Путін залишився в одному зі своїх бункерів, і до робочих, що чекають, прийшов тільки телевізор з його зображенням. Цей момент вирішила висміяти телеведуча Маша Єфросиніна, нагадавши, що у нас люди не бояться виходити на вулицю, а президент підтримує людей – для цього не потрібний телевізор.

«Путін учора відкривав велику кільцеву гілку московського метро. Будівельникам підземки замість живого президента завезли телевізор коліщатками. Підземелля, яким керує телевізор», - висловилася ведуча.

Раніше ми писали, телеведуча поділилася кумедним відео, проте налякала українців хворобливою худорлявістю.

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