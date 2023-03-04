В інтерв'ю видання NV лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про те, як становлення батьком під час війни впливає на його сприйняття світу. У червні 2021 року український музикант став батьком сина Івана, а за рік, у червні 2022 року, під час російської агресії, народилася дочка Соломія.

В інтерв'ю Вакарчук поділився своїми почуттями у зв'язку з цим та розповів, що відчуває батько двох маленьких дітей в умовах війни.

Він зазначив, що це не змінило його фундаментально, але додало ще одного виміру та фарби в його житті, які є, можливо, найважливішими. Він також зазначив, що це не обтяжливий фактор, а навпаки, дає шалену мотивацію.

Хоча він хотів би більше часу проводити з дітьми, він розуміє, що кожен робить все, що може захистити свою країну і забезпечити її майбутнє без війни. Він їздить на фронт і намагається прискорити перемогу, щоб його діти не знали, що таке "війна" і щоб його син не прийшов на фронт у майбутньому.

Багато музикантів з початку вторгнення зайнялися благодійністю та волонтерством. Минулого тижня фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт у Лондоні у залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі.

Нагадаємо, лідер "Океан Ельзи" Вакарчук відверто розповідав українцям і заговорив про наболіле.

Також Politeka писала, що лідер "Океан Ельзи" Вакарчук згадав важливі події, коли зібрав понад 100 тисяч слухачів.

Як Politeka повідомляла, Вакарчук, який приховує свою сім'ю, несподівано розповів про маленького сина.